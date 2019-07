Policisti prijeli več kot 120 migrantov

Koper, 20. julija - Policisti so v petek popoldan pri Šembijah odkrili več manjših taborov v gozdu, v katerih je bila večja skupina prebežnikov, ki so se razbežali. Na kraju so policisti prijeli dve osebi, nato pa so jih ves popoldan, večer in noč prijemali po manjših skupinah. Skupaj je bilo do sedaj prijetih 122 oseb, so sporočili s PU Koper.