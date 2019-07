V pakistanski nemirni obmejni regiji prvič volitve

Islamabad, 20. julija - V severozahodni plemenski regiji Pakistana, ki so jo vrsto let nadzirali islamski skrajneži, danes prvič potekajo volitve. Izbirajo 16 predstavnikov skupščine province Khyber Pakhtunkhwa, ki so jo ustanovili lani. Za mesta se poteguje 285 kandidatov iz vseh političnih strank, tudi vladajoče stranke Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI).