ZDA in tri južnoameriške države skupaj proti terorizmu

Buenos Aires, 20. julija - ZDA, Argentina, Brazilija in Paragvaj bodo vzpostavile regionalni varnostni mehanizem za boj proti kriminalu in terorizmu, je po srečanju z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom v petek v Buenos Airesu povedal argentinski zunanji minister Jorge Faurie. Mehanizem bo služil "politični in diplomatski koordinaciji" prizadevanj štirih držav.