Newyorški borzni indeksi so si v minulem tednu vzeli premor

New York, 20. julija - Newyorški borzni indeksi so v minulem tednu omahovali med rastjo in nazadovanjem, na koncu pa so šli navzdol med drugim zaradi zaostrovanja napetosti med Iranom in zahodnimi državami na čelu z ZDA. Za širši indeks Standard & Pooor's 500 je bil to najslabši teden od maja letos.