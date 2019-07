Iran zasegel še drugi britanski tanker

Teheran, 19. julija - Potem ko je iranska revolucionarna garda sporočila, da je v Hormuški ožini zaradi kršenja mednarodnih pomorskih pravil zasegla britanski tanker, so na britanskem zunanjem ministrstvu potrdili, da so Iranci zasegli še drugi tanker v lasti britanske družbe. Britanske oblasti so incidenta obsodile in ju označile kot nesprejemljiva.