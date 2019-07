Glavni indeksi na newyorški borzi končali z izgubami

New York, 19. julija - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Vrednosti indeksov so se znižale po poročilu ameriške centralne banke Federal Reserve, da bo ob koncu meseca obrestne mere znižala za le četrt odstotne točke. Vlagatelji so namreč ob začetku, podpredsednika odbora za odprti trg Fed Johna Williamsa, pričakovali konkretnejši rez.