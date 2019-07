Polenčič svetovni mladinski prvak, Hočevarjeva podprvakinja

Krakov, 19. julija - Slovenska ekipa v Krakovu je imela danes mnogo razlogov za veselje. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane je namreč v kanuju zablestel Nejc Polenčič, ki je priveslal do naslova svetovnega mladinskega prvaka, v ženskem kajaku pa je prav tako med mladinkami do kolajne prišla Eva Alina Hočevar, ki je bila druga.