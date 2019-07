Hrvaški sabor potrdil nove ministre v Plenkovićevi vladi

Zagreb, 19. julija - Vladajoča večina v hrvaškem parlamentu je danes na predlog premierja Andreja Plenkovića potrdila sedem novih ministrov v njegovi vladi. Poleg tega so ministra za notranje zadeve in finance, Davorja Božinovića in Zdravka Marića, potrdili za nova podpredsednika vlade. Novi zunanji minister je Gordan Grlić Radman.