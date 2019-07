V Novi Gorici policisti v kombiju odkrili 15 ilegalnih migrantov

Nova Gorica, 19. julija - Novogoriški policisti so v četrtek zvečer ustavili 58-letnega Italijana, ki je v tovornem delu kombija peljal 15 tujcev. Tujci, gre za 12 moških, dva otroka in žensko, so v Slovenijo vstopili nezakonito. Voznik je tujce peljal proti Italiji. V Sloveniji so tujci zaprosili za azil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.