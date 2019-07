Prostovoljcev lani manj kot leto prej, opravljenih prostovoljskih ur več

Ljubljana, 20. julija - Prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, je bilo lani 244.304, kar je 46.910 manj kot leto prej. Opravili so 9.903.798 ur prostovoljskega dela, kar je 437.517 več kot leto prej, izhaja iz poročila o prostovoljstvu v Sloveniji za leto 2018.