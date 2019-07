Berkeley se trudi s spolno nevtralnimi izrazi

San Francisco, 19. julija - Ameriške univerze so vedno prednjačile po uveljavljanju politične korektnosti na jezo tradicionalistov in konservativcev, kalifornijski Berkeley, kjer je znana univerza, pa sedaj skuša spremeniti še angleški jezik, da bo spolno bolj nevtralen. Policist bo tam po novem na primer policijski uradnik in ne več policist ali policistka.