V Gorenju 86 presežnih delavcev

Velenje, 19. julija - Vodstvo Gorenja je danes vročalo odpovedi pogodb o zaposlitvi 86 delavcem, ki so na seznamu presežnih delavcev. Vsi so sicer dobili ponudbe za druga delovna mesta v proizvodnji, a za vse to ni ustrezno delovno mesto oz. je slabše delovno mesto, tako da je večinoma pričakovati, da novih pogodb ne bodo sprejeli.