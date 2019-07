Ljubljanska borza: Za vlagatelje najbolj zanimive Krkine delnice

Ljubljana, 19. julija - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,45-odstotno rastjo indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. K rasti indeksa so najbolj pripomogle delnice Krke, ki so se podražile za 1,32 odstotka in so bile za vlagatelje tudi najbolj zanimive. Od 787.080 evrov skupnega prometa ga je bila več kot polovica s Krkinimi delnicami.