Na osnutek gradbeno-prostorske zakonodaje vrsta pripomb

Ljubljana, 20. julija - Ministrstvo za okolje in prostor je na osnutek sprememb gradbeno-prostorske zakonodaje prejelo pripombe več kot 100 deležnikov. Pri gradbenem zakonu se med drugim nanašajo na vodjo projekta in legalizacijo hiš. Ali in kako se bosta osnutka na podlagi pripomb spremenila, na ministrstvu še ne vedo. Vladna obravnava je predvidena za jesen.