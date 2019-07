Kljub ugodnim trendom se dinamika menjav dobaviteljev elektrike postopno upočasnjuje

Ljubljana, 22. julija - Po rekordnem številu menjav dobavitelja elektrike v letu 2016 se je število tistih, ki se odločijo zamenjati dobavitelja, začelo zmanjševati, in to kljub povečevanju potencialnega letnega prihranka in manjši koncentraciji trga na segmentu gospodinjskih odjemalcev, ugotavlja Agencija za energijo. To bi lahko kazalo na ohlajanje maloprodajnega trga.