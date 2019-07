Na Jesenicah nadaljujejo z urejanjem komunalne infrastrukture

Jesenice, 21. julija - Na Jesenicah se je ta teden začela gradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev in delu Ceste Toneta Tomšiča. Projekt izgradnje kanalizacije, vodovoda, plinovoda in elektro ter kabelske napeljave ter obnova cestišča bo stala skoraj 700.000 evrov in je del obsežnejšega, 2,2 milijona evrov vrednega projekta.