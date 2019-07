V Kranju zaradi širitve krožišča Primskovo nove zapore

Kranj, 20. julija - Dela na gradbišču krožišča Primskovo v Kranju prehajajo v fazo, v kateri so potrebne nove delne in popolne zapore priključnih krakov. Tako od danes dalje pa do predvidoma 25. septembra velja popolna zapora uvoznega kraka proti Škofji Loki. Hkrati v Kranju poteka tudi prenova Delavskega mostu in gradnja novega krožišča v Bitnjah.