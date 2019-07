Evropska komisija bo pripravila vseevropsko oceno tveganja glede omrežij 5G

Bruselj, 19. julija - Večina držav EU je po priporočilih Evropske komisije za skupni evropski pristop k varnosti omrežij pete generacije 5G že predložilo nacionalne ocene tveganja, ki bodo osnova za vseevropsko oceno tveganja, ki jo bo komisija pripravila do 1. oktobra. V Bruslju poudarjajo, da so ukrepi pomembno za hitro in varno uvajanje nove generacije povezljivosti.