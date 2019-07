Gibraltarsko sodišče podaljšalo zaseg iranskega tankerja

Gibraltar, 19. julija - Vrhovno sodišče Gibraltarja je danes za 30 dni podaljšalo zaseg iranskega tankerja, ki so ga zasegli 4. julija zaradi suma, da je surovo nafto prevažal v Sirijo in s tem kršil sankcije Evropske unije. Naslednjo obravnavo je razpisalo za 15. avgust, so sporočile oblasti tega britanskega čezmorskega ozemlja.