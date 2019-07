Bruselj pošilja Turčiji 1,4 milijarde evrov za nadaljnjo podporo beguncem

Bruselj, 19. julija - Evropska komisija je sprejela nov sveženj pomoči v vrednosti 1,41 milijarde evrov za nadaljnjo podporo EU beguncem in gostiteljskim skupnostim v Turčiji. Sredstva bodo podprla ukrepe na področju zdravja, zaščite, socialno-ekonomske podpore in infrastrukture občin, so sporočili iz Bruslja.