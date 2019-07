V Sloveniji 12 ark kmetij in sedem ark središč

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 22. julija - V Sloveniji imamo 13 avtohtonih pasem domačih živali, katerih ohranjanje je nacionalnega pomena. Večina avtohtonih pasem spada med ogrožene in ranljive pasme. V podporo kmetijam, ki redijo in ohranjajo avtohtone pasme, je leta 2016 nastala slovenska ark mreža, v kateri je trenutno 12 ark kmetij in sedem ark središč.