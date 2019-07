Ministrstvo bi razširilo pristojnosti računskega sodišča pri podjetjih v državni lasti

Ljubljana, 19. julija - Ministrstvo za finance je v javno obravnavo danes posredovalo osnutek novega zakona o računskem sodišču, ki naj bi pospešil in povečal učinkovitost revidiranja pravilnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev. Med pomembnimi novosti je predlagana širitev revizijske pristojnosti računskega sodišča pri podjetjih v lasti države in občin.