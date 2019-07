Dickensov muzej kupil izgubljeni pisateljev portret

Ljubljana, 21. julija - Londonski muzej, posvečen angleškemu pisatelju Charlesu Dickensu (1812-1870), je na podlagi akcije zbral 180.000 funtov ter za svojo zbirko odkupil pisateljev portret, ki ga je naslikala Margaret Gillies in je vsaj 133 let veljal za izgubljenega. Slika se je namreč nedavno pojavila na dražbi v Južni Afriki, poroča britanski The Guardian.