Na Ptuju zbirajo prijave škode po neurju

Ptuj, 19. julija - Na podlagi sklepa ministrstva za obrambo oziroma Uprave RS za zaščito in reševanje bodo na območju Mestne občine Ptuj prihodnji teden začeli zbirati prijave škode na kmetijskih zemljiščih, poškodovanih objektih in gradbeni infrastrukturi po neurju s poplavami, močnim vetrom in točo 7. julija. Zbiranje prijav bo do 23. avgusta.