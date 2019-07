Nekatere občine mladim ponujajo možnost počitniškega dela

Velenje, 21. julija - Nekatere slovenske občine v času počitnic mladim ponujajo možnost opravljati počitniško delo. Med drugim so se letos za to prvič odločili v Občini Šentjur, kjer mladi pomagajo v vrtcih pri poletnem urejanju in vzdrževalnih delih. Že 17. leto počitniško delo omogoča Mestna občina Velenje.