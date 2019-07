Med Modernimi klasiki tudi del balkanske sage Starova Čas koz

Ljubljana, 19. julija - Cankarjeva založba je po napovedih urednika Andreja Blatnika v zbirki Moderni klasiki postregla z novimi deli, ki zastavljajo vprašanja in odpirajo diskusije. Sveži prevodi iz svetovne literarne zakladnice, ki so kot nalašč za poletno branje, so Čas koz Luana Starove, Načini smrti Zakesa Mdaja in 353. člen kazenskega zakonika Tanguya Viela.