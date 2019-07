Center Tolmina do oktobra zaprt za promet

Tolmin, 19. julija - Občina Tolmin je na pobudo Krajevne skupnosti Tolmin tudi letos izvedla začasno spremembo prometnega režima na območju starega mestnega jedra Tolmina. Vse do 13. oktobra bo za mirujoči promet zaprt Trg 1. maja, do začetka novega šolskega leta pa bo za promet zaprt tudi del Cankarjeve ulice. Trg in ulico bodo namenili gostinski in lokalni ponudbi.