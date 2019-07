Islandija v boju za drevesa, ki so jih posekali vikingi

Reykjavik, 19. julija - Islandija si z vsemi močmi prizadeva obnoviti gozdove in se s tem vrniti v čas, preden so jo pred dolgimi stoletji zavzeli Vikingi in posekali vse, kar jim je prišlo pod roke. Država, ki danes velja za eno izmed najmanj gozdnatih v Evropi, je bila nekdaj bogata z drevjem. Več kot četrtino otoka so pokrivali gozdovi, predvsem brezovi.