Soriška planina drevi odeta z glasbo Poletne noči

Bohinjska Bistrica, 20. julija - Na Soriški planini se drevi obeta glasbeni večer. Na Poletni noči bodo ob spremljavi revijskega Orkestra Amadeo pod vodstvom dirigenta Tilna Drakslerja nastopili pevci Nuša Derenda, Maja Berce in Andraž Gartner, ki bodo oživili stihe slovenskih pesnikov in skladateljev, kot so Jure Robežnik, Gregor Strniša, Elza Budau in Mojmir Sepe.