Gvinejka med maturo v porodnišnico, po porodu pa takoj nazaj k izpitu

Conakry, 19. julija - Mlade Gvinejke ni nič, niti porod, odvrnilo od tega, da bi opravila maturo. Najstnica je med maturitetnim izpitom iz fizike ugotovila, da bo morala roditi, zato so jo odpeljali v porodnišnico, od koder se je, po hitrem porodu, že po 40 minutah vrnila v šolsko klop in izpit opravila do konca.