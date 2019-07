Beneško filmsko Mostro bo odprl film režiserja Hirokazuja Kore-Ede

Benetke, 19. julija - Letošnji 76. mednarodni filmski festival v Benetkah bo odprl film The Truth japonskega režiserja in lanskega velikega nagrajenca v Cannesu Hirokazuja Kore-Ede, piše na spletni strani institucije La bienale di Venezia. V filmu igrajo Catherine Deneuve, Juliette Binoche in Ethan Hawke. Filmska Mostra bo potekala od 28. avgusta do 7. septembra.