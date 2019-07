Dom na Sviščakih sredi prenove

Ilirska Bistrica, 21. julija - Planinski dom na Sviščakih bo do septembra doživel energetsko sanacijo. Za zamenjavo strešne kritine in obnovo fasade so namreč pridobili 63.000 evrov nepovratnih sredstev, celotna investicija, v okviru katere bodo dom tudi nadzidali, je vredna okoli 100.000 evrov, je pojasnila oskrbnica Jadranka Čosić. Medtem poteka tudi obnova ceste do Sviščakov.