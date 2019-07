Tolminsko sotočje se s festivalom MetalDays ovija v črnino

Tolmin, 20. julija - Na sotočju Tolminke in Soče se bo danes začel festival na prostem MetalDays, ki je namenjen vsem ljubiteljem trših ritmom. Med velikimi imeni, ki bodo zaznamovala letošnjo izdajo, so norveška melodična black metal skupina Dimmu borgir, nemška power metal zasedba Demons & Wizards ter švedski metalci Hypocrisy. Festival bo potekal do 27. julija.