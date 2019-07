Izbrani skupini za drugi krog soočenj demokratskih predsedniških kandidatov

New York, 19. julija - Ameriška televizija CNN je izbrala dve skupini po deset demokratskih predsedniških kandidatov, ki se bodo pomerili na svojem drugem televizijskem soočenju 30. in 31. julija v Detroitu. V ospredju zanimanja bo najprej dvoboj med senatorjema Elizabeth Warren iz Massachusettsa in Berniejem Sandersom iz Vermonta.