Tudi v Novi Gorici si bo mogoče izposoditi kolesa

Nova Gorica, 28. julija - Novogoriška občina in Regijska razvojna agencija Severne Primorske nameravata v Novi Gorici vzpostaviti sistem izposoje mestnih koles Go-kolo. Uporabnikom bo na voljo 28 navadnih in 13 električnih koles na sprva osmih lokacijah. Investitorja sta pred dnevi objavila javno naročilo za postavitev in upravljanje postaj za izposojo koles.