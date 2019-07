Newyorške borze kljub negativnim začetkom trgovanje zaključile v zelenem

New York, 18. julija - Indeksi na newyorških borzah so po negativnem začetku današnje trgovanje vseeno sklenili v zelenih številkah. K pozitivnem zaključku trgovanja je pripomogel predsednik banke New York Federal reserve John Williams, ki je dejal, da naj se centralne banke hitro lotijo obravnave gospodarske šibkosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.