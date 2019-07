Sodišče Jeffreyju Epsteinu zavrnilo varščino

New York, 18. julija - Ameriški zvezni sodnik Richard Berman je bogatemu finančniku Jeffreyju Epsteinu zavrnil izpustitev iz pripora po plačilu varščine do konca sodnega procesa, ker naj bi bil nevaren za okolico. Epstein, ki je imel spolne odnose s številnimi mladoletnicami v New Yorku, na Floridi in drugje, je obtožen spolne trgovine z osebami in zarote.