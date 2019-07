Petrol se veseli futuristične nove poslovne stavbe

Ljubljana, 18. julija - V ljubljanski mestni hiši so razkrili predlagano podobo nove poslovne stavbe energetske družbe Petrol, ki bo zrasla na zemljišču ob Dunajski cesti, nasproti bežigrajskega stadiona. Na mednarodnem izboru so kot najboljšo ocenili rešitev, ki prinaša futuristično, a funkcionalno in prilagodljivo stavbo, je zadovoljen prvi mož Petrola Tomaž Berločnik.