V Londonu jeseni razstava o vplivu islamskega sveta na zahodno umetnost

London, 19. julija - V Britanskem muzeju bodo oktobra odprli razstavo, ki bo osvetlila vplive islamskega sveta na zahodno umetnost. Na postavitvi Inspired by the East: How the Islamic world influenced western art bo med drugim predstavljeno, kako se je orientalizem v umetniški delih zrcalil na tanki meji med realnostjo in domišljijo, piše The Guardian.