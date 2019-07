Domžale, 18. julija - Nogometaši Domžal so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo doma premagali malteški Balzan z 1:0 (1:0) in si zagotovili 2. krog. Domžalčani, ki so prvo tekmo v gosteh dobili s 4:3, se bodo v 2. krogu pomerili z Malmöjem.