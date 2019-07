V Avstriji SPÖ zaradi sporne reforme socialne pomoči na ustavno sodišče

Dunaj, 18. julija - Avstrijski socialdemokrati (SPÖ) so prepričani, da nova zakonodaja o socialni pomoči, s katero se je med drugim zmanjšala pomoč za tujce, ki slabše govorijo nemško in angleško, ni v skladu z ustavo. Zato bodo reformo izpodbijali na ustavnem sodišču, so danes potrdili v SPÖ.