V turškem prevodu dela Paula Coelha izvzeta referenca na Kurdistan

London, 19. julija - V Turčiji so iz prodaje umaknili roman Enajst minut priljubljenega brazilskega pisatelja Paula Coelha, potem ko so bralci odkrili, da je v turškem prevodu dela referenca na Kurdistan v besedilu nadomeščena z Bližnjim vzhodom. Založnik in prevajalka sta zgrožena, da je prišlo v turški izdaji do takšnega posega v vsebino, piše britanski BBC.