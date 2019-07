Bruselj ameriškemu izdelovalcu čipov naložil še 242 milijonov evrov kazni

Bruselj, 18. julija - Evropska komisija je ameriškemu izdelovalcu čipov Qualcomm naložila plačilo 242 milijona evrov kazni zaradi zlorabe položaja s plenilskimi cenami med letoma 2009 in 2011. To sicer ni prva kazen za Qualcomm, saj so mu v Bruslju lani že naložili plačilo 997 milijonov evrov kazni zaradi spornega posla z Applom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.