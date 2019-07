Galileo po šestih dneh mrka znova deluje

Bruselj, 18. julija - Evropski satelitski sistem Galileo po težavah, ki so se pojavile v petek, spet deluje. "Komercialni uporabniki že lahko vidijo znake okrevanja storitev navigacije in beleženja časa, čeprav do nadaljnjega še lahko pride do določenih nihanj," so zapisali na spletni strani evropske agencije za globalne navigacijske satelitske sisteme GSA.