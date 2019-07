Pri hišni preiskavi na Goriškem našli prepovedano drogo in orožje

Nova Gorica, 18. julija - Novogoriški kriminalisti so na podlagi odredbe okrožnega sodišča iz Nove Gorice v sredo na območju Branika opravili hišno in osebno preiskavo pri 37-letnem moškem. Policija je osumljenca v preteklosti že obravnavala zaradi različnih kaznivih dejanj tako s področja prepovedanih drog, kot tudi premoženjskih kaznivih dejanj in nasilništva.