V Metliki razstava Jakčevih v Beli krajini nastalih del

Metlika, 18. julija - V Galeriji Kambič, ki deluje v okrilju Belokranjskega muzeja v Metliki, so ob 120-letnici rojstva slikarja, grafika in akademika Božidarja Jakca razstavili izbor njegovih v tamkajšnjih depojih hranjenih del. Razstava Jakčevih v Beli krajini ustvarjenih in hranjenih del je na ogled do 31. decembra.