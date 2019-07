Tokio 2020: Novi športi in discipline na programu OI

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 24. julija - Današnji dan zaznamuje natanko leto dni do slovesnega odprtja naslednjih poletnih olimpijskih iger, ki jih bo do 9. avgusta 2020 gostil Tokio. Čeprav imena vseh športnikov, ki bodo nastopili na XXXII. olimpijade, še zdaleč niso znana, pa je že jasno, v katerih športih in športnih disciplinah se bodo pomerili za rekordnih 339 kolajn v 33 športih.