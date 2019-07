Ministrstvo: Poklukar in Salvini pripravljena pomagati Hrvaški pri zaščiti zunanje meje EU

Bruselj/Helsinki/Ljubljana, 18. julija - Slovenski in italijanski notranji minister, Boštjan Poklukar in Matteo Salvini, sta se v sredo na srečanju v Helsinkih strinjala, da ni težava meja med Slovenijo in Italijo, pač pa zunanja meja EU, ki jo je treba še bolje zaščititi. Izrazila sta pripravljenost za pomoč Hrvaški, če bi ta ocenila, da jo potrebuje, je sporočilo notranje ministrstvo.