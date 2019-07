Na Ljubljana festivalu slovenska premiera kompozicije Songs of Wars I Have Seen Heinerja Goebbelsa

Ljubljana, 19. julija - V sklopu 67. Ljubljana festivala bo drevi ob 20. uri v ljubljanski Operi Mednarodni orkester Ljubljana pod taktirko Žive Ploj Peršuh premierno v Sloveniji izvedel kompozicijo Songs of Wars I Have Seen nemškega skladatelja in režiserja Heinerja Goebbelsa. Uprizoritveni koncert na tekste Gertrude Stein bodo izvedli mladi nadarjeni glasbeniki.