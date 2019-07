O postopku predlaganja Lenarčiča in spoštovanju partnerjev posebej tudi prvaki koalicijskih strank

Ljubljana, 18. julija - Po rednem koalicijskem srečanju so pred sejo vlade in odločanjem o Janezu Lenarčiču, ki ga premier Marjan Šarec predlaga za komisarskega kandidata, posebej zasedali še predsedniki koalicijskih strank. Kot so povedali vodje poslancev SMC, SD, SAB in DeSUS, je pri "komisarski sagi" govora o neprimernem postopku in spoštovanju koalicijskih partnerjev.